Xiaomi предупредила, какие смартфоны не обновятся на новый Android 11

Об этом сообщается в Telegram-канале Xiaomi & MIUI News. Так, в число смартфонов, которые точно не получат Android 11 вошли Redmi Note 7, 7S, 7 Pro, Redmi 8, 8A, 8A Dual, а также те, которые были запущены с MIUI 9.

Также был опубликован список смартфонов, которые получат Android 11. Интересно, что единственным смартфоном программы Android One, который обновится до Android 11 станет Xiaomi Mi A3, так как ранее представленные Xiaomi Mi A1, Mi A2 и Mi A2 Lite уже имеют два обновления ОС. Еще в этот список вошли Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Youth, Mi A3, Mi CC9 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Poco M2 Pro и другие устройства.