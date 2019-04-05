Xiaomi прекращает развивать старые смартфоны Redmi

Разработчики фирменной оболочки MIUI компании Xiaomi объявили о прекращении выпуска тестовых прошивок для смартфонов Redmi, выпущенных в 2016 году, включая Redmi 3S/3X, Redmi Note 3 SE, Redmi Pro, серию Redmi 4, Redmi Note 4 и Redmi 4A.

Стабильные обновления для этих смартфонов продолжат выпускаться ещё некоторое время. В связи с этим разработчики рекомендуют всем пользователям указанных смартфонов перейти на стабильную версию оболочки MIUI.

Традиционно, стабильная версия прошивок обновляется один раз в два месяца, а вот тестовые прошивки обновляются каждую неделю. Отказавшись от выпуска частых обновлений для старых моделей, разработчики смогут уделить больше внимания более новым смартфонам.