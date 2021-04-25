Xiaomi прекратила поддержку недорогого смартфона Mi A2 Lite

Напомним, что аппарат был представлен еще три года назад. Причем анонсировали его в рамках программы Android One, что говорит о том, что Xiaomi Mi A2 Lite попал в список смартфонов, выпущенных не на фирменной оболочке MIUI, а на чистом Android. Изначально его продавали с установленным Android 8.1 Oreo, тогда как сейчас он работает на базе Android 10. Источник отмечает, что в последний раз пользователи могли обновить устройство еще в феврале. Тогда операционная системы включала в себя обновление системы безопасности Android за февраль 2021 года.

Что интересно, программа Android One предполагает, что устройства в ее рамках гарантировано получат два крупных обновления Android и три года обновлений безопасности. Таким образом, Xiaomi Mi A2 Lite мог претендовать на получение обновлений вплоть до лета текущего года, однако, согласно обнародованным данным, компания решила прекратить поддержку раньше.