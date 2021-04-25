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Сегодня в 11:08

Xiaomi прекратила поддержку недорогого смартфона Mi A2 Lite

Его анонсировали три года назад
Стало известно, что китайский гигант Xiaomi решил прекратить поддержку недорогого смартфона Mi A2 Lite. Информацией поделился ресурс AdimorahBlog.

Напомним, что аппарат был представлен еще три года назад. Причем анонсировали его в рамках программы Android One, что говорит о том, что Xiaomi Mi A2 Lite попал в список смартфонов, выпущенных не на фирменной оболочке MIUI, а на чистом Android. Изначально его продавали с установленным Android 8.1 Oreo, тогда как сейчас он работает на базе Android 10. Источник отмечает, что в последний раз пользователи могли обновить устройство еще в феврале. Тогда операционная системы включала в себя обновление системы безопасности Android за февраль 2021 года.

Что интересно, программа Android One предполагает, что устройства в ее рамках гарантировано получат два крупных обновления Android и три года обновлений безопасности. Таким образом, Xiaomi Mi A2 Lite мог претендовать на получение обновлений вплоть до лета текущего года, однако, согласно обнародованным данным, компания решила прекратить поддержку раньше.

Автор: Лилик Ми