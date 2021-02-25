Xiaomi превратит недорогой флагман Redmi K40 в игровой смартфон

Напомним, что судя по последним данным, смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также чипом Snapdragon 870. Есть, правда, инсайдеры, утверждающие, что устройство будет базироваться на Snapdragon 888, но это больше похоже на слухи, чем на правду.