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Xiaomi превратит недорогой флагман Redmi K40 в игровой смартфон
И даже выпустит для него соответствующие аксессуары
Уже сегодня, через считанные часы, Xiaomi представит свой новый смартфон — Redmi K40. И судя по всему, это будет не просто очередной доступный флагман, а один из лучших игровых смартфонов на рынке.
Судя по официальным тизер-постерам новинки, её оснастят экраном с частотой опроса сенсора 300 Гц. Как пишет GSMArena, это рекордный показатель, делающий из смартфона вполне себе игровой аппарат.
Ещё одно промо-изображение Redmi K40 демонстрирует разработанный специально для него набор аксессуаров с явно игровой направленностью: дополнительное охлаждение и «курки».
Напомним, что судя по последним данным, смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также чипом Snapdragon 870. Есть, правда, инсайдеры, утверждающие, что устройство будет базироваться на Snapdragon 888, но это больше похоже на слухи, чем на правду.