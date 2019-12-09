Телефоны
Сегодня 12:15
Xiaomi превратит основную камеру смартфона во фронтальную
Смартфон будет гибридом Moto Razr 2019 и ASUS ZenFone 6
Напомним, что буквально в мае 2019 года компания ASUS продемонстрировала свой флагманский смартфон ZenFone 6, оборудованный уникальной поворотной камерой. Благодаря этому решению можно делать как селфи, так и обычные фотографии. Сейчас же стало известно, что устройство с аналогичной камерой разрабатывает китайский гигант Xiaomi, однако с несколькими модификациями.
Так, в сеть утекли эскизы нового устройство от Xiaomi, которое оснащено не только поворотной камерой, но и имеет гибкий экран. Таким образом, смартфон представляет собой гибрид нового Moto Razr 2019 и ASUS ZenFone 6.
На данный момент более детальной информации о новом смартфоне нет, а Xiaomi, в свою очередь, никак не прокомментировала утечку. Однако ранее представители компании уже сообщали, что разработка смартфона с гибким экраном уже начата.