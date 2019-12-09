Xiaomi превратит основную камеру смартфона во фронтальную

Напомним, что буквально в мае 2019 года компания ASUS продемонстрировала свой флагманский смартфон ZenFone 6, оборудованный уникальной поворотной камерой. Благодаря этому решению можно делать как селфи, так и обычные фотографии. Сейчас же стало известно, что устройство с аналогичной камерой разрабатывает китайский гигант Xiaomi, однако с несколькими модификациями.