Xiaomi придумала раздвигающийся с двух сторон смартфон

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Xiaomi придумала раздвигающийся с двух сторон смартфонВыглядит необычно, но будет ли это удобно?
В сети появилась документация крайне необычного смартфона за авторством Xiaomi. Устройство может стать первым, которое будет оборудовано не просто гибким дисплеем, но также сможет раздвигаться с двух сторон.
Сам экран будет скручивающимся, а прятаться он будет прямо внутри корпуса смартфона, пишет Gizmochina. Необычная конструкция, судя по всему, позволит производителю реализовывать различные режимы работы. Например, вытянув лишь одну часть дисплея, можно будет сделать из девайса аппарат с соотношением сторон экрана 16:9 — это идеальный вариант для просмотра видеоконтента.
Отметим, что как и всегда, патент не означает скорый выход девайса в продажу. Более того, вполне вероятно, что Xiaomi и вовсе откажется от идеи реализации подобного устройства.