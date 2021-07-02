Xiaomi придумала раздвигающийся с двух сторон смартфон

Выглядит необычно, но будет ли это удобно?

В сети появилась документация крайне необычного смартфона за авторством Xiaomi. Устройство может стать первым, которое будет оборудовано не просто гибким дисплеем, но также сможет раздвигаться с двух сторон.