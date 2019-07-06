Xiaomi пригрозила судом тем, кто обвинил её в плагиате Apple

Xiaomi считает, что нет. А всех тех, кто напишет обратное, обвинив компанию в очередном копировании и воровстве, ждет повестка в суд от китайского гиганта. По крайней мере об этом заявил представитель компании. Так, в официальном заявлении Xiaomi говорится буквально следующее:

Мы (здесь и далее речь идет от лица компании Xiaomi — прим. редакции) провели внутренние исследования и пришли к выводу, что наши персонажи Mimoji не являются плагиатом на любого из наших конкурентов, в том числе и Apple. Слово “Mimoji” мы начали использовать раньше остальных, а затем добавили элементы, специально разработанные для восточного типажа лица. Сейчас у нас есть 165 вариантов, которые можно комбинировать в сотни миллионов Mimoji. Насколько нам известно, у Apple в Memoji нет автоматической генерации новых лиц, а это значит, что наши продукты имеют фундаментальные различия. Мы хотим предложить обвинившему нас в плагиате пользователю Weibo принять участие в проведении внутреннего расследования. Более того, мы хотим восстановить собственную репутацию, подорванную злонамеренным распространением слухов, что Mimoji копируют персонажей Memoji от Apple. Если уличивший нас в плагиате пользователь докажет нашу вину, мы будем готовы извиниться. Иначе же мы предпримем все доступные нам правовые действия

Вероятнее всего, Xiaomi как-то слишком близко к сердцу на этот раз приняла очередные разговоры о копировании. В этом плане в наше время очень сложно найти компанию, которая производит абсолютно уникальный продукт, совершенно не похожий на других.