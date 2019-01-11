Xiaomi приурочит выход новой оболочки MIUI 11 к анонсу флагмана Mi 9

Компания Xiaomi начала разработку следующей версии фирменной оболочки MIUI. Об этом рассказал глава отдела планирования продуктов Xiaomi Лю Мин (Liu Ming) на ежегодной встрече MIUI Core Experience.

Судя по слайду со встречи, MIUI 11 позиционируется как «новая и уникальная ОС». Для сравнения, MIUI 10 продвигалась как «полноэкранная система с ИИ», а MIUI 9 — как «молниеносно быстрая».

Как ожидается, новая оболочка будет представлена со следующим флагманским смартфоном, скорее всего — Xiaomi Mi 9. Ранее китайская компания намекала, что в MIUI 11 разработчики сосредоточатся на улучшении пользовательского интерфейса. Исходя из слогана «новая и уникальная ОС», можно предположить новый интерфейс и некие дополнительные функции.