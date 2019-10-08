Xiaomi привезла в Россию долгожданный Redmi Note 8 Pro

К слову о ней — здесь установлен модуль, состоящий сразу из четырех камер во главе с основном 64 Мп-камерой со светосилой f/1.9 и сенсором Samsung Bright GW1. Максимальное разрешение снимков, которое способно выдать устройство, составляет 9 248 х 6 936 пикселей.

Работает Redmi Note 8 Pro на базе процессора MediaTek Helio G90T, который в бенчмарках показывает результат на уровне Snapdragon 730. Емкость аккумулятора в смартфоне составляет 4 500 мАч, и, что важно, здесь есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Так, по официальным данным, полная зарядка происходит за 1 час 53 минуты, а до 50% смартфон заряжается за 36 минут.

Redmi Note 8 Pro имеет три цветовых варианта: черный, зеленый и белый с градиентным переливом. Также смартфон имеет три разные версии: 6/64 и 6/128 ГБ памяти по цене в 17990, и 19990 рублей соответственно. Смартфон поступает в продажу во всех официальных магазинах с 17 октября, предзаказ стартует с 10 октября.