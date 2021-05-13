Xiaomi привезла в Россию флагманский Mi 11 со 108 Мп камерой и Snapdragon 888
Как и китайская версия смартфона, «отечественная» будет работать на базе чипа Snapdragon 888. Также Mi 11 получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3200 пикселей и поддержкой HDR10+.
Основная камера смартфона представлена трёмя модулями: на 108, 13 и 5 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп. Xiaomi Mi 11 умеет снимать видео в 8К.
Ещё из особенностей новинки можно отметить аккумулятор на 4600 мАч и стереодинамики. Также есть поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядок на 55 и 50 Вт соответственно. Причём зарядное устройство мощностью 55 Вт поставляется в комплекте.
Работает флагман Xiaomi на базе Android 11 с установленной поверх оболочкой MIUI 12.
Смартфон будет доступен в сером, белом и лазурно-голубым цветах.
Старт продаж новинки намечен уже на 21 мая, а при предзаказе с 14 мая компания дарит покупателям пылесос. Регулярная цена на смартфон следующая: версия 8/256 ГБ будет стоить 85990 рублей.