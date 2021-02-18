Xiaomi привезла в Россию мощный смартфон среднего класса Redmi Note 9T

Устройство доступно в двух цветовых решениях: чёрном и фиолетовом. При этом на российском рынке будет доступно и две модификации смартфона: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. За них попросят 20 490 и 21 090 рублей соответственно.

По железу тут всё тже очень приятно. Redmi Note 9T получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а также основную тройную камеру (на 48, 2 и 2 Мп). Фронтальная камера тут на 13 Мп.