Xiaomi привезла в Россию мощный смартфон среднего класса Redmi Note 9T
Устройство доступно в двух цветовых решениях: чёрном и фиолетовом. При этом на российском рынке будет доступно и две модификации смартфона: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. За них попросят 20 490 и 21 090 рублей соответственно.
По железу тут всё тже очень приятно. Redmi Note 9T получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а также основную тройную камеру (на 48, 2 и 2 Мп). Фронтальная камера тут на 13 Мп.
В основу смартфона лёг чип MediaTek Dimensity 800U, ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт, но комплектная зарядка идёт с запасом — она имеет мощно 22,5 Вт.
Redmi Note 9T также работает под управлением MIUI 12 на базе Android 10. В смартфоне есть стереодинамики, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и боковой сканер отпечатка пальцев.