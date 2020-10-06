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Xiaomi привезла в Россию недорогой смартфон со 120 Гц дисплеем и 64 Мп камерой

Одно из самых интересных предложений за свою цену на рынке
Спустя менее месяца после глобального анонса, Xiaomi привезла в Россию новый недорогой смартфон — POCO X3 NFC. Устройство выделяется не только невысокой ценой, но и 120 Гц дисплеем, а также NFC-модулем для бесконтактной оплаты.

Внешне смартфон отличается от большинства гаджетов компании, но основным материалом его корпуса все равно выступает пластик. Что же до экрана POCO X3 NFC, то он тут 6,67-дюймовый и выполненный по технологии IPS. Также дисплей смартфон поддерживает частоту обновления 120 Гц — это делает пользование устройством более плавным. Стоит отметить, что в момент просмотра видео, смартфон понижает частоту до 60 Гц, а при использовании браузера или галереи и вовсе до 50 Гц.

В основу нового недорогого телефона от POCO лег процессор Snapdragon 732G, при этом оперативной памяти здесь 6 ГБ, а постоянной от 64 до 128 ГБ. Ожидается, что смартфон будет очень долгоиграющим, так как емкость его аккумулятора составляет 5,160 мАч. Есть также и поддержка быстрой проводной зарядки на 33 Вт, с помощью которой новинка заряжается от 0 до 100% за 65 минут. Из прочих интересных особенностей устройства можно отметить основную камеру с главным датчиком на 64 Мп, 3.5-миллиметровый аудиоразъем, ИК-порт для управления различной техникой.

Старт продаж POCO X3 NFC намечено на 15 октября 2020 года по цене 19,990 рублей за версию 6/64 ГБ и 21,990 рублей за версию 6/128 ГБ.