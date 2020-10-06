Xiaomi привезла в Россию недорогой смартфон со 120 Гц дисплеем и 64 Мп камерой

В основу нового недорогого телефона от POCO лег процессор Snapdragon 732G, при этом оперативной памяти здесь 6 ГБ, а постоянной от 64 до 128 ГБ. Ожидается, что смартфон будет очень долгоиграющим, так как емкость его аккумулятора составляет 5,160 мАч. Есть также и поддержка быстрой проводной зарядки на 33 Вт, с помощью которой новинка заряжается от 0 до 100% за 65 минут. Из прочих интересных особенностей устройства можно отметить основную камеру с главным датчиком на 64 Мп, 3.5-миллиметровый аудиоразъем, ИК-порт для управления различной техникой.