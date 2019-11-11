Xiaomi привезла в Россию один из своих самых недорогих смартфонов

Известно, что у россиян есть возможность приобрести Redmi 8A в модификации на 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти за 8990 рублей, а также Redmi 8 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти за 9990 рублей. Что касается цветовой вариации, то в то время как Redmi 8A можно купить в черном и синем дизайне корпуса, Redmi 8 имеет три цвета, в числе которых синий, черный и красный.

Оба устройства оснастили 6,22 дюймовыми экранами HD+, которые имеют вырез в виде капли под селфи-камеры, разрешение которых рассчитано на 8 Мп. Redmi 8 и Redmi 8A работают на базе процессора Snapdragon 439, с аккумуляторами, емкость которых составляет 5000 мАч. Redmi 8A оборудован основной камерой на 12 Мп, в то время как Redmi 8 имеет двухмодульную камеру с датчиками разрешением 12 Мп и 2 Мп.