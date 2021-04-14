Xiaomi привезла в Россию сразу два недорогих флагмана Poco F3 и Poco X3 Pro
В основу Poco F3, например, лёг чип Snapdragon 870 5G от Qualcomm. При этом смартфон также получил очень приятный глазу 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц.
Для покупки будет представлено две версии аппарата: 6/128 ГБ за 32 990 рублей и 8/256 ГБ за 35 990 рублей. При этом старт продаж Poco F3 намечен уже на 28 апреля 2021 года. Покупая устройство с 28 по 30 апреля на сайте Xiaomi или в магазинах-партнёрах, можно рассчитывать на скидку в 2000 рублей. А с 23 по 25 апреля на AliExpress Tmall и Po.co смартфон будут отдавать со скидкой 3000 рублей.
Что же касательно Poco X3 Pro, то смартфон базируется на Qualcomm Snapdragon 860. Чип не может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Но зато, по словам представителей Xiaomi, «одной из самых мощных мобильных платформ 4G, представленных в настоящее время на рынке».
Смартфон получил основную квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп. При этом в продажу также поступит две версии девайса: 6/128 ГБ за 23 990 рублей 8/256 ГБ за 26 990 рублей. Старт продаж — с 23 апреля 2021 года. Но с 23 по 29 апреля на сайте Xiaomi и у партнёров будет действовать скидка в 1000 рублей. На Tmall и Po.co с 16 по 22 апреля скидка будет достигать 2000 рублей.