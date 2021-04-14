Xiaomi привезла в Россию сразу два недорогих флагмана Poco F3 и Poco X3 Pro

Для покупки будет представлено две версии аппарата: 6/128 ГБ за 32 990 рублей и 8/256 ГБ за 35 990 рублей. При этом старт продаж Poco F3 намечен уже на 28 апреля 2021 года. Покупая устройство с 28 по 30 апреля на сайте Xiaomi или в магазинах-партнёрах, можно рассчитывать на скидку в 2000 рублей. А с 23 по 25 апреля на AliExpress Tmall и Po.co смартфон будут отдавать со скидкой 3000 рублей.