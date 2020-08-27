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Xiaomi привезла в Россию свой самый дешевый смартфон Redmi 9C NFC
Цена младшей версии менее 9 тысяч рублей!
Любители качественных недорогих смартфонов могут возрадоваться — Xiaomi привезла в Россию свой самый дешевый смартфон, который при этом имеет поддержку бесконтактных платежей по NFC — Redmi 9C NFC.
Устройство оснастили крупным 6,53-дюймовым дисплеем, в каплевидном вырезе которого расположилась фронтальная камера на 5 Мп. Основная же камера представлена тройным блоком с модулями на 13, 2 и 2 Мп. В качестве “основы” смартфон использует процессор MediaTek Helio G35, а емкость аккумулятора аппарата составляет 5 000 мАч. Для бесконтактной оплаты можно использовать встроенный NFC-модуль.
В России устройство будет доступно в двух вариантах: 2/32 ГБ за 8 990 рублей и 3/64 ГБ за 9 990 рублей. Старт продаж начался уже сегодня, 27 августа.