Xiaomi привезла в Россию свой самый дешевый смартфон Redmi 9C NFC

Устройство оснастили крупным 6,53-дюймовым дисплеем, в каплевидном вырезе которого расположилась фронтальная камера на 5 Мп. Основная же камера представлена тройным блоком с модулями на 13, 2 и 2 Мп. В качестве “основы” смартфон использует процессор MediaTek Helio G35, а емкость аккумулятора аппарата составляет 5 000 мАч. Для бесконтактной оплаты можно использовать встроенный NFC-модуль.