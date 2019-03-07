Xiaomi привезла в Россию свой самый дешёвый смартфон

Цена на Redmi Go стартует с 5550 рублей за версию с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на накопителе. За смартфон с 16 ГБ встроенной памяти и всё те же гигабайтом оперативки попросят немногим больше — 6190 рублей. Расширить память можно с помощью карты microSD объёмом до 128 ГБ. Аппарат также поддерживает сразу две сим-карты и имеет аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.

Процессор под стать объёму оперативной памяти — старенький и не особо выдающийся с самого момента появления, а именно Snapdragon 425. Смартфон порадует тех, кто не хочет привыкать к «лопатам», так как диагональ его экрана «всего» 5 дюймов. Разрешение, тем не менее, хорошее для этой цены — 1280х720 пикселей.