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Сегодня 15:45

Xiaomi привезла в Россию свой самый дешёвый смартфон

Всего за пять с половиной тысяч рублей
С сегодняшнего дня в России начинаются продажи первого смартфона Xiaomi под управлением операционной системы Android Go. Она специально оптимизирована для устройств начального ценового уровня, чтобы они работали без задержек даже на слабеньком «железе». Новый смартфон называется созвучно — Xiaomi Redmi Go.

Цена на Redmi Go стартует с 5550 рублей за версию с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на накопителе. За смартфон с 16 ГБ встроенной памяти и всё те же гигабайтом оперативки попросят немногим больше — 6190 рублей. Расширить память можно с помощью карты microSD объёмом до 128 ГБ. Аппарат также поддерживает сразу две сим-карты и имеет аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.

Процессор под стать объёму оперативной памяти — старенький и не особо выдающийся с самого момента появления, а именно Snapdragon 425. Смартфон порадует тех, кто не хочет привыкать к «лопатам», так как диагональ его экрана «всего» 5 дюймов. Разрешение, тем не менее, хорошее для этой цены — 1280х720 пикселей.

Камеры у Redmi Go две — тыловая с 8-мегапиксельным сенсором, и фронтальная — с 5-мегапиксельным. Операционной системой служит Android 8.1 Oreo (Go Edition), хотя еще с августа доступа Go-версия более нового «андроида» — Android 9 Pie. Смартфон продаётся в двух цветах — чёрном и синем.

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