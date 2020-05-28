Xiaomi привезла в Россию "юбилейный флагман" Mi 10

В общем-то, по приезде в нашу страну, устройство не растеряло своего основного шарма: отличного “железа” в сочетании с приятным дизайном. Так, смартфон работает на базе флагманского процессора Snapdragon 865 — благодаря этому в ближайшие несколько лет владельцы смартфона вряд ли будут беспокоиться о его производительности. Также на “мощность” девайса работает оперативная память стандарта LPDDR4X и постоянная память стандарта UFS 3.0.

Дисплей у флагмана передовой: он поддерживает стандарт HDR10+, его максимальная яркость достигает 1120 нит, а частота обновления экрана составляет 90 Гц. Более того, Xiaomi заявила о том, что частота считывания работы сенсорного слоя составляет все 180 Гц!