Xiaomi привезла в Россию "юбилейный флагман" Mi 10
В общем-то, по приезде в нашу страну, устройство не растеряло своего основного шарма: отличного “железа” в сочетании с приятным дизайном. Так, смартфон работает на базе флагманского процессора Snapdragon 865 — благодаря этому в ближайшие несколько лет владельцы смартфона вряд ли будут беспокоиться о его производительности. Также на “мощность” девайса работает оперативная память стандарта LPDDR4X и постоянная память стандарта UFS 3.0.
Дисплей у флагмана передовой: он поддерживает стандарт HDR10+, его максимальная яркость достигает 1120 нит, а частота обновления экрана составляет 90 Гц. Более того, Xiaomi заявила о том, что частота считывания работы сенсорного слоя составляет все 180 Гц!
В Mi 10 установлено четыре сенсора камеры: на 108, 13, 2 и 2 Мп. Смартфон умеет писать видео в разрешении 8К. Что же до аккумулятора, то в Xiaomi Mi 10 установлена батарея на 4 780 мАч, при этом есть поддержка быстрой проводной зарядки на 30 Вт.
Что же до старта продаж и цен на флагман в России, то они следующие: Xiaomi Mi 10 в версии 8/256 ГБ оценен в 69 990 рублей. Продажи начнутся с 11 июня.