Xiaomi признала устаревшими сразу несколько своих популярных моделей

В перечень устаревших моделей включены Xiaomi Mi 10s, 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro и K40 Pro+. Для этих смартфонов компания больше не будет выпускать актуальные прошивки с новыми версиями Android и фирменной оболочкой MIUI, а также обновления безопасности.

Но отмечается, что если разработка обновлений уже была начата для какой-либо из этих моделей, устройство обязательно их получит.