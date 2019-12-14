Xiaomi признали Redmi K30 5G практически убыточным смартфоном

Согласно имеющимся данным, стоимость всех компонентов, необходимых для производства Redmi K30 5G, составляет 250 долларов. Таким образом уже после данного этапа прибыль компании составляет всего лишь 35 долларов или 12%. Но не стоит забывать, что на одних компонентах цена смартфона не замыкается — к ней также стоит добавить стоимость сборки, упаковки, логистики, рекламы и так далее. Таким образом вполне вероятно, что Xiaomi на Redmi K30 5G в лучшем случае зарабатывает всего лишь около 5%.

Напомним, что Redmi K30 4G разработан на базе Snapdragon 730G, в то время как Redmi K30 5G построен на основе Snapdragon 765G. В отличие от своего предшественника, новое поколение K-серии имеет вырез на дисплее, в которой расположена двойная фронтальная камера.