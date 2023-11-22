Xiaomi продала миллиардный смартфон под брендом Redmi

Это достижение было гордо объявлено Лу Вэйбином, ключевым исполнительным директором Xiaomi Group. Как президент международного отдела Xiaomi и генеральный менеджер бренда Redmi, Вэйбин сыграл решающую роль в достижении брендом таких высот успеха.

История Redmi началась 31 июля 2013 года как новая линейка продуктов Xiaomi, нацеленная на предложение высококачественных смартфонов по доступным ценам.

Эта стратегия оказалась переломной на рынке смартфонов, позволив Xiaomi быстро завоевать позиции и расширить свою клиентскую базу. 3 января 2019 года Xiaomi приняла стратегическое решение сделать Redmi независимым суббрендом, предоставив ему больше автономии.

В честь этого важного этапа продаж Лу Вэйбин организовал специальную церемонию, пригласив ключевых партнеров внутренней поставочной цепи, которые играли важную роль в пути Redmi за последние 10 лет.