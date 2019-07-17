Xiaomi продаёт индусам флагман Redmi за $7000

Компания Xiaomi представила сегодня в Индии флагманскую линейку смартфонов Redmi K20. Помимо обычных моделей Redmi K20 и Redmi K20 Pro, была предложена премиальная версия под названием Redmi K20 Pro Signature Edition.

Как подчеркнуло индийское подразделение Redmi, в отделке используются бриллианты и «настоящее чистое золото», а не просто позолота. Бриллиантами инкрустирован логотип «K» на задней панели. Всего будет выпущено 20 экземпляров таких смартфонов по цене около 7 тысяч долларов. В остальном, это вполне привычный Redmi K20 Pro.

Обычные Redmi K20 и K20 Pro оценены для индийского рынка в 320 и 405 долларов за младшие версии.