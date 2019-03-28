Xiaomi продемонстрировала складной смартфон в новом видео

Компания Xiaomi в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter, опубликовала свежий ролик со своим первым складным смартфоном с гибким дисплеем.

Пока Xiaomi не представила официально данный смартфон, но президент компании Ли Бин (Lin Bin) в январе выложил в сеть небольшое видео с ним.

Новое видео совсем небольшое. Оно показывает работу со смартфоном в раскрытом виде, а затем пользователь складывает его. Можно ещё раз полюбоваться на форм-фактор — смартфон складывается с двух боков, а не посередине, чем заметно отличается от Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

По предварительным данным, цена на смартфон Xiaomi окажется примерно в два раза ниже, чем у Samsung Galaxy Fold. Последний стоит 1980 долларов, так что можно ожидать цены около 1000 долларов. Анонс может состояться до середины лета.