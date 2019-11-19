Xiaomi продемонстрировала технологию сверхбыстрой беспроводной зарядки

Что важно, новые аккумуляторы компании будут производиться с учетом возрастающей нагрузки от столь мощной беспроводной зарядки, а значит пользователям не стоит беспокоиться о быстрой деградации аккумулятора из-за использования новой технологии. Что касательно скорости зарядки при помощи Super Charge Turbo, то показатели примерно следующие: аккумулятор емкостью 4000 мАч заряжается на 100% всего лишь за 17 минут.

Стоит напомнить, что при этом новая технология Xiaomi — не самая быстрая на рынке. Так, еще летом 2019 года Vivo продемонстрировала собственную технологию быстрой зарядки под названием Super FlashCharge, мощность которой составила 120 Вт, а аккумулятор на все те же 4000 мАч с ее помощью заряжался на 100% уже за 13 минут.