Xiaomi продемонстрировала весь ужас смартфонов с «чёлками»

В рамках продвижения своего нового смартфона Mi 9T, компания Xiaomi выпустила серию рекламных роликов под названием Beware The notch (Берегись выреза).
В этих роликах она довольно жестоко насмехается над смартфонами с вырезами на экране. По сюжету, парикмахер, стоматолог и визажист так отвлекаются на странные «вырезы» в верхней части кадра, что допускают фатальные для своих клиентов ошибки.
Отметим, что текущий флагман Xiaomi, модель Mi 9, выпускается с «чёлкой», хоть и маленькой, каплевидной. Прошлогодний флагман, Mi 9, до сих пор не потерявший актуальности, как раз имеет такой большой вырез, какие высмеиваются в роликах. Однако начавший только что продаваться по всему миру Mi 9T выреза не получил, вместо этого фронтальная камера выдвигается в отдельном модуле сверху при необходимости.