Xiaomi продемонстрировала весь ужас смартфонов с «чёлками»

Отметим, что текущий флагман Xiaomi, модель Mi 9, выпускается с «чёлкой», хоть и маленькой, каплевидной. Прошлогодний флагман, Mi 9, до сих пор не потерявший актуальности, как раз имеет такой большой вырез, какие высмеиваются в роликах. Однако начавший только что продаваться по всему миру Mi 9T выреза не получил, вместо этого фронтальная камера выдвигается в отдельном модуле сверху при необходимости.