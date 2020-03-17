Xiaomi продлит жизнь собственного флагмана 2017 года за счет замены батареи

Так, представители бренда официально заявили, что абсолютно все владельцы Xiaomi Mi 6 в Китае могут воспользоваться акционным предложением — заменить батарею в своем устройстве всего лишь за 7 долларов. Важно понимать, что подобный “апгрейд” крайне положительно скажется не только на автономности смартфона, но также и в целом на его работоспособности.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 был анонсирован в апреле 2017 года. Смартфон работает на базе флагманского на момент выхода процессора Snapdragon 835, оснащен до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. К слову, Mi 6 — последний флагман компании, выпущенный с соотношением сторон 16:9.