Xiaomi проверила, помогает ли зубная паста избавиться от царапин на экране смартфона

Она не только не избавляет от царапин, но также удаляет со стекла олеофобное покрытие. Это значит, что экран будет сильнее пачкаться и сложнее очищаться.

Также китайский производитель выяснил, что рис никак не помогает спасти смартфон после контакта с водой. Более того, он способен застрять в разъёмах, в том числе в порте зарядки.