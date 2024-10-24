Кнопочный телефон на Android Xiaomi Qin F22 Pro оказался «ужасным» в реальном использовании

Кнопочный телефон на Android Xiaomi Qin F22 Pro оказался «ужасным» в реальном использованииЛучше не покупать его даже из ностальгии
Xiaomi Qin F22 оказался заметно больше старых кнопочных телефонов, но и намного компактнее современных «сенсорных лопат». Несмотря на архаичный внешний вид, в нём сохранились все функции Android-смартфонов — Wi-Fi/Bluetooth/4G, работа всех приложений.
Для кого этот кнопочный смартфон и как он тянет Java-игры
В основном, по мнению Restart, такие телефоны покупают для пенсионеров, людей, служащих в армии и сотрудников, которые работают на закрытых объектах. Для них плюс в том, что можно обмануть начальство и сделать вид, что ты пронёс на объект обычный кнопочный телефон, при этом втихую смотреть YouTube или играть в мобильные игры, которые, кстати, проблематично подобрать и установить на смартфон со столь низким разрешением дисплея.
Эмулятор Java-игр работает неудобно — под него приходится подбирать игры от конкретных кнопочных телефонов, потому что кнопочные телефоны были слишком разными — приходится гуглить список моделей, у которых был дисплей с разрешением 320x240. В более старых играх масштабирование не работает нормально и даже растягивание игры на полный дисплей в эмуляторе J2ME под Android не работает конкретно в этом смартфоне Xiaomi. Это даже не говоря о низкой производительности Java-игр (10-15 fps в основном), которая была и на «родных» кнопочных телефонах, но на смартфоне бросается в глаза особенно сильно.
Плюсы
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Эта модель не виснет и не тормозит, в отличие от бюджетных Android смартфонов. Видео воспроизводится легко вплоть до разрешения 4K, GPS и карты работают стабильно.
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«Железо» (процессор Helio G85, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти и слот microSD) и цена (12-14 тысяч рублей) почти такие же, как и сенсорных бюджетных смартфонах Realme, Xiaomi или Vivo. В общем, телефон даже по смартфонным меркам не особо отсталый, а по кнопочным —очень даже крутой.
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Интересная особенность и, возможно, для кого-то новый опыт: текст можно набирать через Т9, как на настоящих кнопочных телефонах старой эпохи. То есть физическими кнопками с цифрами набирать текст, а клавиатура в смартфоне будет угадывать, какое слово вы пишете (+ можно добавить слова из собственного лексикона).
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Это хороший телефон для снижения зависимости от соцсетей и прочего просиживания времени. При том, что GPS и Bluetooth в нём есть, все Android-приложения работают, по маршрутам карты перемещаться удобно, такси или доставку еды тоже можно заказать.
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Смартфон супер-компактный и супер-удобный для использования одной рукой.
Минусы
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Нет NFC и кнопки блокировки экрана. Нужно дожидаться, пока сенсорный дисплей погаснет по истечению времени, указанному в настройках Android. Либо он будет срабатывать у вас в случайных местах, пока смартфон будет лежать с включенным дисплеем в кармане.
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Нет сканера отпечатков пальцев, нет сканера лица — разблокировка смартфона возможна только PIN-кодом или паролем.
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Клавиатура очень крупная и плоская, невозможно определить без взгляда на неё, какую клавишу нажимаешь. Android для кнопочных смартфонов адаптирован "криво" — среди вспомогательных клавиш тоже не понятно, какая за что отвечает. Кнопки не адаптированы под Android — например, вы не сможете перемещаться по списку чатов в Telegram физическими клавишами «вверх» и «вниз».
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Разблокировка экрана происходит неудобно и долго: каждый раз нужно сначала будить смартфон из спящего режима, затем вводить PIN-код. Процессор не настолько быстр, чтобы это всё происходило так же быстро, как на классических кнопочных телефонах, не обременённых Андроидом.
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Писать сообщения даже с учётом Т9 долго, утомительно и сложнее, чем на сенсорных дисплеях.
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Селфи-камера находится снизу телефона, на кнопке решетки, что может приносить дискомфорт: при держании в руке смартфона, можно запросто прикрыть камеру пальцем.
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Телефон плохо ловит сотовую сеть. Если пользоваться 4G-интернетом не у окна квартиры, скорость интернета в помещении падает до неприличия, иногда сеть даже пропадает совсем.
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Очень плохие динамики, очень некачественный микрофон.
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Bluetooth заикается и теряет связь с наушниками, если положить телефон в задний карман джинс.
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Автономности не хватает даже до вечера, даже если почти не пользоваться телефоном. Он просто очень быстро разряжается в фоновом режиме с выключенным дисплеем.
Оно того не стоит
В итоге Илья Commander остался разочарованным кнопочным Xiaomi и призвал «ценить то, насколько хорошими стали даже бюджетные современные сенсорные смартфоны на Android, а не вот это всё».