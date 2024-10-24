Кнопочный телефон на Android Xiaomi Qin F22 Pro оказался «ужасным» в реальном использовании

Для кого этот кнопочный смартфон и как он тянет Java-игры

В основном, по мнению Restart, такие телефоны покупают для пенсионеров, людей, служащих в армии и сотрудников, которые работают на закрытых объектах. Для них плюс в том, что можно обмануть начальство и сделать вид, что ты пронёс на объект обычный кнопочный телефон, при этом втихую смотреть YouTube или играть в мобильные игры, которые, кстати, проблематично подобрать и установить на смартфон со столь низким разрешением дисплея.

Эмулятор Java-игр работает неудобно — под него приходится подбирать игры от конкретных кнопочных телефонов, потому что кнопочные телефоны были слишком разными — приходится гуглить список моделей, у которых был дисплей с разрешением 320x240. В более старых играх масштабирование не работает нормально и даже растягивание игры на полный дисплей в эмуляторе J2ME под Android не работает конкретно в этом смартфоне Xiaomi. Это даже не говоря о низкой производительности Java-игр (10-15 fps в основном), которая была и на «родных» кнопочных телефонах, но на смартфоне бросается в глаза особенно сильно.