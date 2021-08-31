Xiaomi работает над новым недорогим камерофоном за 22 тысячи рублей с 64 Мп камерой

Но, возможно, совсем скоро у условного iPhone 12 или Samsung Galaxy S21 появится достойный конкурент за куда меньшую цену. Речь о Xiaomi CC11, над которым прямо сейчас вовсю работает китайская компания.

Причём, что самое интересное, новинка будет стоить всего около 300 долларов (примерно 22 тыс рублей), пишет MyDrivers. За эту цену пользователи получат чип Snapdragon 778G с процессором обработки изображений Spectra 570L.

Самое интересное в данном SoC, что система способна «переварить» модуль на целых 192 Мп! Либо же три более скромные камеры.

Что же до Xiaomi CC11, то девайс оснастят основной камерой с главным модулем на 64 Мп. При этом фронтальная камера сможет «похвастаться» 20 Мп.