Xiaomi работает над смартфоном с «растягиваемым» дисплеем
Xiaomi подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США ещё в 2019 году, сообщает Gizmochina. Регистрация же интеллектуальной собственности произошло чуть менее двух месяцев назад — 29 октября 2020 года.
Согласно документам, устройство получит сразу два дисплея: один традиционный (который будет находиться на задней части) и один инновационный. Последний сможет «растягиваться», увеличиваясь в ширине до 200%. В патенте заявляется, что в таком состоянии смартфон может быть использован в качестве планшета. Устройство также будет понимать, с какой стороны на него смотрят. Это позволит активировать лишь тот дисплей, который повернут к пользователю.
Отметим, что на данный момент нет никакой информации о сроках появления новинки в продаже. Шутка ли — у смартфона даже нет какого-либо названия. Но учитывая, как долго компания работает над проектом (а патенты подаются явно не на самых ранних этапах), можно как минимум верить в то, что его анонсируют в течение 2021 года.