Xiaomi работает над смартфоном с «растягиваемым» дисплеем

Xiaomi подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США ещё в 2019 году, сообщает Gizmochina. Регистрация же интеллектуальной собственности произошло чуть менее двух месяцев назад — 29 октября 2020 года.

Согласно документам, устройство получит сразу два дисплея: один традиционный (который будет находиться на задней части) и один инновационный. Последний сможет «растягиваться», увеличиваясь в ширине до 200%. В патенте заявляется, что в таком состоянии смартфон может быть использован в качестве планшета. Устройство также будет понимать, с какой стороны на него смотрят. Это позволит активировать лишь тот дисплей, который повернут к пользователю.