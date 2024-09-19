Xiaomi работает над собственным гибким флагманом, складывающимся втрое

Согласно информации, опубликованной 3 сентября Государственным управлением интеллектуальной собственности Китая, компания получила патент на дизайн такого устройства.

Xiaomi подала заявку на этот патент еще 21 декабря 2022 года, представив два варианта дизайна. В патентном отчете также присутствуют многочисленные чертежи, демонстрирующие, как может выглядеть будущий смартфон.

Согласно опубликованным фото, тройной складной смартфон Xiaomi будет оснащен горизонтально расположенной камерой с тремя сенсорами и светодиодной вспышкой.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации, как скоро и по какой цене будет представлен необычный флагман. Неизвестна также и цена устройства.