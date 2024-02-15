Xiaomi раскрыла цену Redmi A3 спустя неделю после анонса

Устройство является ярким наследником предыдущих моделей Redmi A2 и Redmi A1, выпущенных в 2023 и 2022 годах соответственно.

Redmi A3 напоминает премиальный смартфон с гигантским круглым модулем камеры, несмотря на то, что это модель начального уровня. Он имеет плоскую рамку и поставляется в стеклянной или кожаной отделке на задней панели.

Девайс оснащен 6.7-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. LCD-панель предлагает разрешение 1650 x 720 пикселей (HD+) и частоту обновления 90 Гц.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G36 в паре с оперативной памятью LPDDR4x и внутренним хранилищем eMMC 5.1. По программному обеспечению, он работает на базе Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Телефон оснащен основным модулем на 8 Мп. На передней панели установлена селфи-камера на 5 Мп.

Как и любой бюджетный смартфон, этот также оснащен разъемом для наушников 3.5 мм и отдельным слотом для MicroSD-карты. Также есть боковой датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C.

Цены на девайс следующие: $90 за версию 3/64 ГБ, $100 за 4/128 ГБ, $110 за 6/128 ГБ.