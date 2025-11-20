Xiaomi раскрыла, чем будут отличаться Poco F8 Pro и Ultra

Опубликовано 20 ноября 2025, 07:431 мин.
Xiaomi раскрыла, чем будут отличаться Poco F8 Pro и UltraОни есть, но не то чтобы фундаментальные
Xiaomi раскрыла новые подробности о грядущих Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra, которые дебютируют 26 ноября.
После подтверждения процессоров, компания поделилась информацией о батареях. И здесь модели заметно различаются.
Poco F8 Ultra получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, тогда как Poco F8 Pro оснастят чуть меньшей батареей на 6210 мАч. Скорости зарядки пока не объявлены, но производитель обещает раскрыть их ближе к презентации.
Интересно, что оба смартфона являются глобальными версиями Redmi K90 Pro Max и Redmi K90, однако Poco изменила конфигурацию питания. У оригинальных Redmi аккумуляторы превышают 7000 мАч, так что международные модификации получили менее ёмкие, но, вероятно, более тонкие батареи.
На данный момент известно, что модели сохранят топовые платформы и фирменный дизайн Poco.