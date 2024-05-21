Xiaomi раскрыла, чем новенький Poco F6 Pro лучше Samsung Galaxy S24+

В преддверии анонса, китайский бренд выпустил тизер, сравнив F6 Pro с флагманом южнокорейской компании Samsung — Galaxy S24+.

Давайте же посмотрим, чем новинка от Xiaomi может удивить на фоне конкурента.

Анонс серии Poco F6, включая первый планшет Poco Pad, запланирован на 23 мая 2024 года. Основное внимание в сравнении уделяется цене: Poco утверждает, что в своей категории F6 Pro не имеет конкурентов.

Сравним же характеристики. Так, Poco F6 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Galaxy S24+ использует Exynos 2400.

Мощность зарядки у F6 Pro — 120 Вт, у Galaxy S24+ — 45 Вт. Дисплей Galaxy S24+ — QuadHD+ 120 Гц Dynamic AMOLED 2X с яркостью 2600 нит, у F6 Pro — WQuadHD+ 120 Гц Flow AMOLED с яркостью 4000 нит. Батарея F6 Pro — 5000 мАч, у Galaxy S24+ — 4900 мАч.

Оба смартфона имеют тройную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией. Цены Galaxy S24+ при этом от $999 до $1199, в то время как Poco F6 Pro дешевле $1000.