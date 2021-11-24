Xiaomi раскрыла число пользователей своих смартфонов и планшетов — их сотни миллионов

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Xiaomi раскрыла число пользователей своих смартфонов и планшетов — их сотни миллионовПри этом только за 2021-й их количество увеличилось на 100 млн человек
Накануне Xiaomi поделилась интересной статистикой, актуальной на 22 ноября 2021 года. Оказывается, чуть более 6% от населения планеты пользуются девайсами на базе MIUI.
Если быть точнее, то речь идёт о 500 млн активных пользователей, что на 100 млн больше, чем в начале 2021 года. При этом в Китае за тот же период пользовательская база MIUI выросла на 18,65 млн человек.
Отметим, что на базе фирменной системы Xiaomi работают не только смартфоны одноимённой линейки, но также телефоны Redmi и POCO. Не стоит также забывать и о планшетах компании, в основе которых тоже лежит MIUI.
Прямо сейчас китайский IT-гигант вовсю работает над MIUI 13. Уже известно, что свежая версия ОС готова для ряда смартфонов, в числе которых Mix 4, Mi 11 и Mi 11 Lite 5G. Анонс новинки ожидается до конца 2021 года — это подтвердил глава Xiaomi.
Источник: Gizmochina