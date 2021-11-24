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Xiaomi раскрыла число пользователей своих смартфонов и планшетов — их сотни миллионов

При этом только за 2021-й их количество увеличилось на 100 млн человек

Накануне Xiaomi поделилась интересной статистикой, актуальной на 22 ноября 2021 года. Оказывается, чуть более 6% от населения планеты пользуются девайсами на базе MIUI.