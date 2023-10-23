Xiaomi раскрыла дату анонса долгожданного флагмана Xiaomi 14

Мероприятие состоится 26 октября в Китае в 19:00 по местному времени. В рамках презентации компания представит не только новую линейку смартфонов, но и свою новую операционную систему — HyperOS, а также умные часы Xiaomi Watch S3.

Xiaomi обещает, что серия Xiaomi 14 станет значительным прорывом для бренда и предложит пользователям множество улучшений.

Новые устройства будут работать на операционной системе HyperOS, разработанной самой Xiaomi. Эта платформа нацелена на обеспечение бесшовной взаимосвязи между домом, автомобилем и пользователем внутри экосистемы Xiaomi.

Судя по рекламным изображениям, новые смартфоны бренда сохранят дизайн с прямоугольной рамой, который пользуется популярностью с момента её введения в серии Xiaomi Mi 13. Она придаёт устройствам прочный и стильный вид.

Задняя камера устройств также сохранит прямоугольный дизайн.