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Сегодня в 11:59
Xiaomi раскрыла дату анонса флагманского камерофона Mi 11 Pro
А также показала, как устройство будет выглядеть
Спустя месяцы слухов и обсуждений, в сети наконец-то появилась дата анонса нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Pro. Долгожданный камерофон представят уже в ближайшие недели, до конца марта.
Если быть точнее, то мероприятие по случаю презентации нового камерофона компании состоится уже 30 марта 2021 года. Как пишет MyDrivers, об этом стало известно из официального постера самой Xiaomi, на котором также был изображён сам смартфон во всей красе.
Ожидается, что основной модуль Xiaomi Mi 11 Pro получит сенсор на 50 Мп, способный обеспечить 120-кратный зум. При этом в основу смартфона должен лечь флагманский чип Snapdragon 888 от Qualcomm, 2K-дисплей с частотой обновления 120 Гц и быстрая зарядка (67 Вт).