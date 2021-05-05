Xiaomi раскрыла дату анонса флагманского смартфона Mi 11 в России

Мероприятие будет проходить под слоганом «Магия кино». На нём компания наконец-то расскажет сроки старта продаж флагмана, а также его цену в России, рассказали Ferra.ru представители Xiaomi. На презентации также ожидается демонстрация «кинематографических способностей флагманской линейки». Для этого компания даже привлекла известного российского режиссера, имя которого будет раскрыто позже.

Посмотреть мероприятие можно будет в режиме онлайн на официальном YouTube-канале Xiaomi Russia. Доступ к ней можно получить по ссылке. Начало 13 мая 2021 года в 20:00 по московскому времени.