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Сегодня в 18:01
Xiaomi раскрыла дату анонса флагманского смартфона Mi 11 в России
Ждать осталось всего-ничего
Компания Xiaomi наконец-то объявила дату анонса своего нового флагманского смартфона — Mi 11 — на территории России. Вместе с ней ИТ-гигант также пообещал представить и некую «долгожданную экосистемную новинку».
Мероприятие будет проходить под слоганом «Магия кино». На нём компания наконец-то расскажет сроки старта продаж флагмана, а также его цену в России, рассказали Ferra.ru представители Xiaomi. На презентации также ожидается демонстрация «кинематографических способностей флагманской линейки». Для этого компания даже привлекла известного российского режиссера, имя которого будет раскрыто позже.
Посмотреть мероприятие можно будет в режиме онлайн на официальном YouTube-канале Xiaomi Russia. Доступ к ней можно получить по ссылке. Начало 13 мая 2021 года в 20:00 по московскому времени.