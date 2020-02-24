Xiaomi раскрыла дату анонса игрового флагмана Black Shark 3

Известно, что смартфон будет работать на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Кроме того, устройство оснастят поддержкой быстрой зарядки, рассчитанной на 65 Вт, благодаря которой, по заявлению компании, заряд смартфона до 100% займет всего 38 минут. Black Shark 3 оборудуют 5G модемом, а также мощной батареей, способной выдерживать более 800 циклов перезарядки с минимальной деградацией емкости.

Что касается дисплея грядущей новинки, то он получит QHD+ разрешение и частоту обновления, равную 120 Гц.