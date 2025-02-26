Xiaomi раскрыла дату анонса «народного» бюджетника Poco M7 5G

Смартфон станет преемником Poco M6, который вышел в декабре 2023 года по цене 10 499 рупий.

На сайте Flipkart появилась страница с рендерами и основными характеристиками устройства. В отличие от Poco M7 Pro 5G, у которого квадратный модуль камеры, Poco M7 5G получил круглый блок с сенсорами.

Спереди расположен плоский дисплей с отверстием под фронтальную камеру, а на боковой грани — сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснастят 6.88-дюймовым LCD-экраном с частотой 120 Гц, откликом 240 Гц и яркостью 600 нит. Внутри — чип Snapdragon 4 Gen 2 и 6 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения.

По слухам, Poco M7 5G окажется ребрендингом Redmi 14C 5G. Устройство получит 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронталку и аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Ожидаемая цена — менее 10 000 рупий, что сделает его одним из самых доступных 5G-смартфонов в Индии.