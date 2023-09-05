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18:48, 05 сентября 2023
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Xiaomi раскрыла дату анонса Xiaomi 13T и 13T Pro, опубликовав постер мероприятия

Презентация состоится до конца сентября

Xiaomi наконец раскрыла дату анонса своих новых моделей смартфонов — Xiaomi 13T и 13T Pro.

Согласно официальному постеру мероприятия, презентация состоится 26 сентября в Берлине. Интересный момент: обе новинки созданы в сотрудничестве с компанией Leica, что предполагает наличие выдающихся фотографических возможностей.

Спецификации Xiaomi 13T и 13T Pro уже просочились в Сеть. Ожидается, что оба смартфона будут оснащены аккумулятором на 5000 мАч, OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и степенью защиты IP68.

Pro-версия, как предполагается, будет основана на китайской модели Redmi K60 Extreme Edition и получит процессор Dimensity 9200 Plus, поддержку зарядки мощностью 120 Вт и внутренний накопитель до 1 ТБ.

Xiaomi раскрыла дату анонса Xiaomi 13T и 13T Pro, опубликовав постер мероприятия
© Android Authority

Стандартная модель Xiaomi 13T, по слухам, будет работать на чипе Dimensity 8200 Ultra с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт и внутренним накопителем до 256 ГБ.

Если утечки о цене в €649 подтвердятся, этот смартфон станет серьёзным конкурентом для таких моделей, как Google Pixel 7.

Источник:Android Authority
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