Xiaomi раскрыла дату анонса Xiaomi 13T и 13T Pro, опубликовав постер мероприятия

Согласно официальному постеру мероприятия, презентация состоится 26 сентября в Берлине. Интересный момент: обе новинки созданы в сотрудничестве с компанией Leica, что предполагает наличие выдающихся фотографических возможностей.

Спецификации Xiaomi 13T и 13T Pro уже просочились в Сеть. Ожидается, что оба смартфона будут оснащены аккумулятором на 5000 мАч, OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и степенью защиты IP68.

Pro-версия, как предполагается, будет основана на китайской модели Redmi K60 Extreme Edition и получит процессор Dimensity 9200 Plus, поддержку зарядки мощностью 120 Вт и внутренний накопитель до 1 ТБ.