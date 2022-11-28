Xiaomi раскрыла дату презентации флагманских Xiaomi 13 и долгожданной MIUI 14

09:40, 28 ноября 2022
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Xiaomi раскрыла дату презентации флагманских Xiaomi 13 и долгожданной MIUI 14Ждать осталось всего несколько дней
Спустя месяцы обсуждений и слухов, наконец-то стала известна дата анонса новых флагманов Xiaomi.
Фото: Gizmochina
Компания опубликовала постер, который раскрыл дату презентации, посвящённой линейке Xiaomi 13. Судя по нему, мероприятие пройдёт уже 1 декабря.
В рамках ивента нас ждёт не только анонс смартфонов, но также фирменной оболочки MIUI 14, смарт-часов Watch S2 и беспроводных наушников Buds 4.
Несмотря на то, что серия Xiaomi 13 долгожданна, китайский бренд сумел сохранить большую часть секретов о ней. Об устройствах известно лишь два момента: что в их основу ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 и что Xiaomi 13 Pro получит вариант с коричневой задней панелью.
При этом ни о часах, ни о наушниках мы не знаем ничего до сих пор.