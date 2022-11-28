Xiaomi раскрыла дату презентации флагманских Xiaomi 13 и долгожданной MIUI 14

Несмотря на то, что серия Xiaomi 13 долгожданна, китайский бренд сумел сохранить большую часть секретов о ней. Об устройствах известно лишь два момента: что в их основу ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 и что Xiaomi 13 Pro получит вариант с коричневой задней панелью.