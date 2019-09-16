Xiaomi раскрыла дату презентацию двух новых флагманских смартфонов

Компания уже подтвердила, что 24 сентября она покажет сразу два новых смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения — 5G. Вероятнее всего, этими смартфонами окажутся Mi 9 Pro и новое поколение Mi Mix.

Судя по имеющейся информации, Mi 9 Pro будет представлять из себя улучшенную версию первого флагмана компании в этом году — Xiaomi Mi 9. Среди прочих особенностей, главной “фишкой” нового смартфона станет поддержка сетей 5G. Если верить слухам, то Mi 9 Pro станет самым дешевым смартфонов с поддержкой 5G на рынке.