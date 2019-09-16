Xiaomi раскрыла дату презентацию двух новых флагманских смартфонов

Компания уже подтвердила, что 24 сентября она покажет сразу два новых смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения — 5G. Вероятнее всего, этими смартфонами окажутся Mi 9 Pro и новое поколение Mi Mix.
Судя по имеющейся информации, Mi 9 Pro будет представлять из себя улучшенную версию первого флагмана компании в этом году — Xiaomi Mi 9. Среди прочих особенностей, главной “фишкой” нового смартфона станет поддержка сетей 5G. Если верить слухам, то Mi 9 Pro станет самым дешевым смартфонов с поддержкой 5G на рынке.
Что же касательно нового поколения Xiaomi Mi Mix, то тут мало что известно. Во-первых, так и не ясно, как будет называться новое устройство — Mi Mix 4 или Mi Mix Alpha. Также неясно, будет ли компания использовать в нем экран-водопад, что было бы логично, учитывая, что первый Mi Mix был первым безрамочным смартфоном, нацеленным на массового покупателя. Зато что известно благодаря слухам, так это наличие в нем камеры на 108 Мп, а также использование процессора Snapdragon 855+ вместе с 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ внутренней памяти.
Еще из интересного 24 сентября должны показать MIUI 11 и первый 8K-телевизор от Xiaomi.