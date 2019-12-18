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Xiaomi раскрыла дизайн фирменной оболочки MIUI для смартфонов будущего
В числе которых Xiaomi Mi Mix Alpha
В сети появилась информация о новом патенте китайского гиганта Xiaomi, который полностью раскрывает дизайн нового пользовательского интерфейса фирменной оболочки MIUI. Так, на основании патентной информации дизайнеры Letsgodigital реализовали качественные рендеры, на которых показан пользовательский интерфейс смартфонов, оборудованных опоясывающим корпусом, в числе которых революционный Xiaomi Mi Mix Alpha.
Сам патент содержит в себе несколько эскизов дизайна приложения погоды, музыкального проигрывателя, а также камеры и другие. Кроме того, согласно опубликованному патенту, передняя, задняя, левая и правая стороны смартфона также являются дисплеями.
Так, левая сторона устройства предназначена для системных уведомлений, тогда как на правой стороне можно разместить наиболее востребованные функции, в частности снимок экрана, регулировка громкости, камера и прочие.