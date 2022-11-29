Xiaomi раскрыла интересные подробности о прошивке MIUI 14 накануне её анонса

Представители бренда, например, рассказали, что её кодовое имя в процессе разработки было «Проект Лезвие». По всей видимости, потому что девелоперы активно избавлялись в оболочке от всего лишнего: начиная от функций, заканчивая весом.

Да, MIUI 14 будет весить на 23% в сравнении с предшественником. При этом система управления оперативной памятью в прошивке будет работать более агрессивно, что даст пользователю куда больше свободной памяти.