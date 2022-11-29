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16:48, 29 ноября 2022
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Xiaomi раскрыла интересные подробности о прошивке MIUI 14 накануне её анонса

Одно из лучших обновлений за последние годы

Несмотря на то, что анонс MIUI 14 ожидается лишь 1 декабря, Xiaomi уже сейчас активно раскрывает секреты грядущего обновления прошивки.

Xiaomi раскрыла интересные подробности о прошивке MIUI 14 накануне её анонса

Представители бренда, например, рассказали, что её кодовое имя в процессе разработки было «Проект Лезвие». По всей видимости, потому что девелоперы активно избавлялись в оболочке от всего лишнего: начиная от функций, заканчивая весом.

Да, MIUI 14 будет весить на 23% в сравнении с предшественником. При этом система управления оперативной памятью в прошивке будет работать более агрессивно, что даст пользователю куда больше свободной памяти.

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Вместе с тем новая версия MIUI наконец-то позволит удалять практически любые приложения, в том числе системные. Исключением станут лишь восемь основных: номеронабиратель, браузер, стандартное приложение камеры и т.д.

Напомним, что ранее инсайдеры также рассказали, что MIUI 14 станет первой за долгое время оболочкой, лишённой встроенной рекламы. При этом в самой Xiaomi данную информацию пока что никак не прокомментировали.

Источник фото:Telegram/Xiaomiui
Источник:Telegram/Xiaomiui
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