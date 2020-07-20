Xiaomi раскрыла характеристики грядущего флагмана до официального анонса

Стоит отметить, что презентация новинки, которую внутри самой Xiaomi называют Super Cup, ожидается лишь в августе 2020 года. Но уже сейчас глава компании Лей Цзунь на своей страничке в Weibo опубликовал опрос. В нем он перечисляет разные особенности флагмана, после чего задает вопрос пользователям: какие из них они хотели бы видеть в новом смартфоне компании.

Учитывая, что в список опросника попали такие особенности как стереодинамики, вибромотор последнего поколения, экран с высокой кадровой частотой, NFC, аккумулятор емкостью 4500 мАч и выше, беспроводная зарядка и так далее, несложно сделать выводы, что компания все это так и так добавит в свой новый флагман. А из этого, в свою очередь, следует, что Xiaomi достаточно хитрым способом сумела рассказать о характеристиках своего нового девайса, проверив при этом внимательность собственных пользователей.