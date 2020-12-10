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Xiaomi раскрыла нововведения, которые будут внедрены в MIUI 12,5
Судя по всему, изменения ожидаются достаточно серьёзные
В 2020 году произошло много странных событий: Apple перешла на собственные процессоры в ПК и ноутбуках, Huawei продала суббренд Honor. Вот и Xiaomi решила не оставаться в стороне. Правда, компания не стала действовать слишком уж радикально и просто объявила о выпуске MIUI 12,5. Также компания раскрыла нововведения, которые будут в ней внедрены.
В официальном сообществе Mi Community China появилась запись, в которой разработчики признались в начале тестирования новой версии MIUI, сообщает Gizmochina. В связи с этим,чтобы максимально сосредоточиться на новой оболочке, компания решила приостановить выпуск сборок для бета-тестирования среди обычных пользователей.
При этом компания также перечислила несколько новых функций, которые станут доступны с релизом MIUI 12,5. В их числе оказались:
- Десктопный режим. Это когда смартфон можно подключить к монитору и использовать его «практически» как компьютер.
- Возможность приложений отслеживать лишь примерное месторасположения пользователя, а не точное. Делается это для большей конфиденциальности и безопасности. Для включения нового режима появится специальная настройка, которую пользователь сможет активировать или отключить.
- Новый интерфейс, включая стартовую страницу, интерфейс по нажатию на кнопку питания, регулировку громкости, открытых приложений, оповещений, и т.д.
- Улучшенная анимация лаунчера для открытия папок и запуска приложений.
- Функция быстрого преобразования фото в PDF прямо в «Галерее» и новый интерфейс настроек камеры.
Отметим, что на данный момент нет точной информации, когда она именно состоится полноценный релиз «промежуточной» MIUI.