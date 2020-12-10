Xiaomi раскрыла нововведения, которые будут внедрены в MIUI 12,5

В официальном сообществе Mi Community China появилась запись, в которой разработчики признались в начале тестирования новой версии MIUI, сообщает Gizmochina. В связи с этим,чтобы максимально сосредоточиться на новой оболочке, компания решила приостановить выпуск сборок для бета-тестирования среди обычных пользователей.

При этом компания также перечислила несколько новых функций, которые станут доступны с релизом MIUI 12,5. В их числе оказались: