Xiaomi раскрыла новые подробности о грядущем смартфоне Redmi K70E

Этот гаджет, анонсированный ранее в ноябре, обещает стать настоящим фаворитом среди любителей технологий.

Одной из ключевых особенностей Redmi K70E является его аккумулятор впечатляющей емкости на 5500 мАч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки.

К тому же, смартфон будет оснащен мощной быстрой проводной зарядкой на 90 Вт, что позволит заряжать его с невиданной скоростью. Интересный факт: даже после 1000 циклов зарядки, емкость батареи сохранит до 90% своей первоначальной мощности.

Не меньше удивляет и внешний вид устройства. Redmi K70E обещает порадовать пользователей своим тонким (всего 8,05 мм) и легким корпусом, хотя его дизайн пока держится в секрете.

Вдобавок, этот смартфон станет первым на рынке, оснащенным новейшим процессором Dimensity 8300-Ultra. Это обеспечит ему выдающуюся производительность: в тесте AnTuTu он набирает более 1.5 млн баллов, а также демонстрирует высокую эффективность в играх и задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Ожидается, что полноценная презентация Redmi K70E состоится в ближайшее время,.