Xiaomi раскрыла новые подробности об антикризисном флагмане Redmi K30 Pro

Так, если верить словам главного менеджера по новой продукции Xiaomi Вана Тенг Томаса, емкость аккумулятора грядущего Redmi K30 Pro будет более 4 200 мАч. При этом интернет-инсайдеры вообще говорят о том, что в смартфоне установят аккумулятор емкостью не менее 4 500 мАч, а также добавят устройству поддержку быстрой зарядки на 33 Вт.

Напомним, что официальная информация гласит, что Redmi K30 Pro получит выдвижную фронтальную камеру, и AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц. Также устройство будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865, иметь новейшую оперативную память стандарта LPDDR5 и внутреннюю память стандарта UFS 3.0. Анонс нового Redmi ожидается уже 24 марта текущего года.