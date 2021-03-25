Xiaomi раскрыла официальную дату анонса долгожданного флагмана Mi Mix 4

Так, например, ожидается, что Xiaomi Mi Mix 4 станет первым складным смартфоном компании (как Galaxy Z Fold у Samsung или Mate X у Huawei). Что же касательно цены, то новинки приписывают ценник в 1500 долларов (114 тыс рублей).

Отметим, что вместе с новым Mi Mix, на мартовской презентации Xiaomi также должны показать обновлённый ноутбук Mi Notebook Pro 2021, а также ещё два флагманских смартфона бренда — Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.