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Сегодня в 11:47
Xiaomi раскрыла официальную дату анонса долгожданного флагмана Mi Mix 4
Грядущая презентация обещает быть очень интересной и насыщенной
Спустя несколько лет слухов, утечек и пустых разговоров, Xiaomi наконец-то раскрыла официальную дату анонс своего нового смартфона в линейке Mi Mix. Устройство представят на большой презентации, которая пройдёт 29 марта 2021 года.
На данный момент у нас имеется лишь постер, в котором пафосно заявляется о возвращении линейки. При этом, как пишет ITHome, устройству приписывают множество интересных особенностей.
Так, например, ожидается, что Xiaomi Mi Mix 4 станет первым складным смартфоном компании (как Galaxy Z Fold у Samsung или Mate X у Huawei). Что же касательно цены, то новинки приписывают ценник в 1500 долларов (114 тыс рублей).
Отметим, что вместе с новым Mi Mix, на мартовской презентации Xiaomi также должны показать обновлённый ноутбук Mi Notebook Pro 2021, а также ещё два флагманских смартфона бренда — Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.