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Опубликовано 06 мая 2025, 08:53
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Xiaomi раскрыла ошибки HyperOS 2, которые компания активно исправляет в первую очередь

Главное, что проводится работа над ошибками
Xiaomi опубликовала свежий еженедельный отчет о состоянии HyperOS 2. В нем компания рассказала, какие баги уже устранены, а какие еще находятся в работе. Главный акцент — на моделях с недавними обновлениями, включая Redmi Turbo 4 Pro.
Xiaomi раскрыла ошибки HyperOS 2, которые компания активно исправляет в первую очередь
© Ferra

Так, для Turbo 4 Pro уже вышла прошивка HyperOS 2.0.114.0. Она устраняет два раздражающих сбоя: мерцание экрана в отдельных сценариях и случайные зависания сенсора. Владельцам модели стоит проверить, исчезли ли эти проблемы после обновления.

Другие баги все еще изучаются. Например, Xiaomi признала, что при быстром свайпе вверх после открытия погодного виджета и запуска другого приложения может наблюдаться подвисание интерфейса. Также компания работает над улучшением точности отображения данных в энергосберегающем режиме и устранением лагов при записи экрана.

Еще один баг связан с автоматизацией задач: триггеры иногда сбиваются после настройки. Проблемы есть и с блокировкой экрана — не работает пробуждение по двойному тапу, неправильно отображается время, а при входящем звонке интерфейс может наслаиваться.

Xiaomi призывает пользователей делиться багами через сообщество и следить за новыми отчетами в разделе «Xiaomi Announcements».

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
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#POCO