Xiaomi раскрыла ошибки HyperOS 2, которые компания активно исправляет в первую очередь

Так, для Turbo 4 Pro уже вышла прошивка HyperOS 2.0.114.0. Она устраняет два раздражающих сбоя: мерцание экрана в отдельных сценариях и случайные зависания сенсора. Владельцам модели стоит проверить, исчезли ли эти проблемы после обновления.

Другие баги все еще изучаются. Например, Xiaomi признала, что при быстром свайпе вверх после открытия погодного виджета и запуска другого приложения может наблюдаться подвисание интерфейса. Также компания работает над улучшением точности отображения данных в энергосберегающем режиме и устранением лагов при записи экрана.

Еще один баг связан с автоматизацией задач: триггеры иногда сбиваются после настройки. Проблемы есть и с блокировкой экрана — не работает пробуждение по двойному тапу, неправильно отображается время, а при входящем звонке интерфейс может наслаиваться.

Xiaomi призывает пользователей делиться багами через сообщество и следить за новыми отчетами в разделе «Xiaomi Announcements».